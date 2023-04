Vittorio, ex dirigente Vodafone e politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vittorio, ex dirigente Vodafone e politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COLAO

Soluzione e Curiosità per: Vittorio ex dirigente Vodafone e politico Giuseppe Conte (Volturara Appula, 8 agosto 1964) è un politico, avvocato e giurista italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021 e, dal 6 agosto 2021, presidente del Movimento 5 Stelle. Vittorio Colao (Brescia, 3 ottobre 1961) è un dirigente d'azienda e politico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 aprile 2023

