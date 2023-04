Pagarlo significa espiare una colpa - Cruciverba

Il pensiero di Arthur Schopenhauer, caratterizzato dal pessimismo, anticipa motivi della più ampia filosofia della vita originatasi nel primo romanticismo tedesco in polemica con il positivismo e con la corrente dell'idealismo "accademico" trionfante del XIX secolo di Fichte, Schelling ed Hegel, "i tre ciarlatani" come li definisce il filosofo tedesco, ai quali contrappone un diverso idealismo, a cui dichiarava espressamente di appartenere come filosofo.

Fio Zanotti, all'anagrafe Fiorenzo Zanotti (Bologna, 20 novembre 1949), è un musicista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra italiano.