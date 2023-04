Nomignolo dell ex calciatore Salvatore Schillaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nomignolo dell ex calciatore Salvatore Schillaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOTO

Soluzione e Curiosità per: Nomignolo dell ex calciatore Salvatore Schillaci Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 aprile 2023

