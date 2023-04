Il Mondrian pittore olandese non figurativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mondrian pittore olandese non figurativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIET

Significato/Curiosita : Il Mondrian pittore olandese non figurativo Pieter Cornelis Mondriaan, meglio conosciuto come Piet Mondrian (Amersfoort, 7 marzo 1872 – New York, 1º febbraio 1944), è stato un pittore olandese, fondatore assieme a Theo van Doesburg del "neoplasticismo" (il nome originale è De Stijl, dal nome della rivista De Stijl). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il Mondrian pittore olandese non figurativo : mondrian; pittore; olandese; figurativo; Il mondrian pittore olandese del 900 Il nome di mondrian, il pittore Il nome di mondrian Marcel _, pittore dadaista Iniziali del pittore Nolde Il pittore de L esecuzione di Massimiliano del Messico Il pittore delle due Maja Celebre pittore paesaggista francese Con i Nassau fondatori del casato reale olandese L umanista olandese che scrisse Elogio della pazzia Max __, asso olandese di F. 1 __ Gold Race, classica olandese del ciclismo Grande pittore olandese Contrasto sia fisico che figurativo Un pittore non figurativo Cerca altre Definizioni