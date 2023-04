Tipo di carrozzeria per auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di carrozzeria per auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERLINA

Soluzione e Curiosità per: Tipo di carrozzeria per auto La Fiat Tipo è un'autovettura appartenente al segmento C prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT dal 1988 al 1995. La berlina (in lingua inglese sedan) è la carrozzeria delle autovetture con tetto fisso, generalmente dotata di 4 o 5 porte e principalmente realizzata nelle configurazioni a due volumi, due volumi e mezzo o tre volumi. Il termine berlina indicava, in origine, un particolare tipo di carrozza. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

