Sono pari in copia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari in copia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OI

Soluzione e Curiosità per: Sono pari in copia Il gruppo dei pari è un gruppo di persone accomunate da caratteristiche similari quali: età, frequentazione di scuole o ambienti di lavoro, attività del tempo libero comuni. Lo possiamo inoltre definire una forma di aggregazione sociale spontanea tipica dell'età adolescenziale. Sigle Osteogenesis imperfecta o Osteogenesi imperfetta – malattia caratterizzata da eccessiva fragilità ossea Codici OI – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Oio (Guinea-Bissau) Musica Oi! – sottogenere musicale del punk rock Guerra Oi (incrociatore) – incrociatore leggero giapponese in servizio durante la seconda guerra mondiale

– incrociatore leggero giapponese in servizio durante la seconda guerra mondiale O-I – carro armato superpesante giapponese costruito tra 1944 e 1945 Altro Oi – gruppo etnico del Laos

– gruppo etnico del Laos Oi – comune giapponese della prefettura di Fukui

– comune giapponese della prefettura di Fukui Oi – società di telecomunicazioni brasiliana Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

