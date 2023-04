Rassegna di film - Cruciverba

La Festa del Cinema di Roma è un festival cinematografico internazionale istituito nel 2006 che si tiene in autunno presso l'auditorium Parco della Musica di Roma. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, costituita dai soci fondatori Roma Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Camera di commercio, Fondazione Musica per Roma, Istituto Luce Cinecittà. Il presidente della Fondazione Cinema per Roma è Gianluca Farinelli, già direttore della Cineteca di ...

Un festival ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'fstival/ o, alla francese, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/festi'val/), o raramente festivale, è un evento festivo, spesso tenuto da una comunità locale, centrato su un certo tema.