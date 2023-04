Popolare attore pugliese - Cruciverba

Raz Degan (in ebraico: ; Sde Nehemia, 25 agosto 1968) è un attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano che lavora prevalentemente in Italia.

Lino Banfi, nome d'arte di Pasquale Zagaria (Andria, 9 luglio 1936), è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano.