Pesantemente caldo - Cruciverba

Machackala (in russo: , in avaro: I, in cumucco: ) è una città della Russia sul mar Caspio, capitale della Repubblica autonoma del Daghestan.

La magnolia sempreverde (Magnolia grandiflora L., 1753 ), chiamata anche semplicemente magnolia, è una pianta appartenente alla famiglia delle Magnoliacee, originaria del sud-est degli Stati Uniti d'America.