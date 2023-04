Per conservarla... ci vuole una credenza - Cruciverba

Lo shinto, scintoismo o shintoismo è una religione di natura politeista e animista nativa del Giappone.

La fede è definibile come l'adesione a un messaggio o un annuncio fondata sull'accettazione di una realtà invisibile, la quale non risulta cioè immediatamente evidente, e viene quindi accolta come vera nonostante l'oscurità che l'avvolge. La fede consiste pertanto nel «ritenere possibile» quel che ancora non si è sperimentato o non si conosce personalmente.