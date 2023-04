Particolare bottiglia - Cruciverba

La bomba Molotov (comunemente Molotov o bottiglia Molotov, in Russia detta altresì cocktail Molotov ovvero ; Koktejl' Molotova) è un ordigno di tipo incendiario, spesso utilizzato in azioni di guerriglia o in scontri urbani.

La Paolino Paperino Band è un gruppo punk rock proveniente dalla provincia di Modena. Nata nel 1987, la band si sciolse nel 1994 per poi riformarsi nel 2012.