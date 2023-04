Non ha fissa dimora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha fissa dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOMADE

Soluzione e Curiosità per: Non ha fissa dimora L'amante senza fissa dimora è un romanzo di Fruttero & Lucentini del 1986. I Nomadi sono un gruppo musicale fondato nel 1963 all'interno del movimento beat italiano dal tastierista Beppe Carletti, e dal cantante Augusto Daolio. Hanno pubblicato ottantadue album, tra dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, e sono fra i più longevi complessi al mondo con sessanta anni di attività. Avendo venduto complessivamente 15 milioni di dischi, sono il terzo complesso italiano per vendite, preceduto dai Pooh e dai Ricchi e Poveri. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

