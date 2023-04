In mezzo all orto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo all orto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RT

Soluzione e CuriositΓ per: In mezzo all orto Giorgio Barchiesi, noto anche con lo pseudonimo di Giorgione (Roma, 7 giugno 1957), Γ¨ un personaggio televisivo e ristoratore italiano. Sigle Radiotelegrafista – operatore radio su navi o aerei (marconista)

– operatore radio su navi o aerei (marconista) Radioterapia – terapia consistente nell'utilizzo di radiazioni ionizzanti

– terapia consistente nell'utilizzo di radiazioni ionizzanti Real-time – tempo reale TV Russia Today – canale radiotelevisivo all news in lingua inglese della Federazione Russa

– canale radiotelevisivo all news in lingua inglese della Federazione Russa RT Rotocalco Televisivo – rotocalco televisivo italiano condotto da Enzo Biagi Mineralogia Rt – abbreviazione di rutilo Epidemiologia R t – numero di riproduzione netto al tempo t Codici RT – codice ISO 3166-2:BI di Rutana (Burundi) Sport RT – abbreviazione di right tackle, ruolo utilizzato nel football americano Aziende RT – Riviera Trasporti (Italia) Altro Rt – abbreviazione di Libro di Rut

RT – sigla automobilistica internazionale del Togo

RT – targa automobilistica di Reutlingen (Germania)

RT – targa automobilistica di Tarnobrzeg (Polonia) Note Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

