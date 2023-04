Interno in tre lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interno in tre lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INT

Soluzione e Curiosità per: Interno in tre lettere La Prima lettera ai Corinzi è uno dei testi che compongono il Nuovo Testamento, che la tradizione cristiana e la quasi unanimità degli studiosi attribuisce a Paolo di Tarso. Indirizzata alla comunità cristiana della città greca di Corinto e scritta ad Efeso (16,8), secondo gli studiosi fu composta nell'arco cronologico del 53-57. o più strettamente nel 53/54 secondo alcuni altri. Sigle Institut national des télécommunications – istituto di istruzione superiore francese

– istituto di istruzione superiore francese Isaac Newton Telescope – telescopio dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos

– telescopio dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – ospedale milanese specializzato nella cura del cancro Codici INT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Smith Reynolds di Winston-Salem (Stati Uniti)

int – codice ISO 639-3 della lingua intha Informatica .int – dominio di primo livello generico

– dominio di primo livello generico int – abbreviazione di numero intero, tipo di dato

int – abbreviazione di interrupt, istruzione della CPU Altro INT – abbreviazione aeronautica di Intersection – Intersezione o incrocio

INT è un particolare tipo di attacco della rubinetteria delle bombole per subacquea Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Interno in tre lettere : interno; lettere; Un vuoto interno Organo interno legato al coraggio In strada e nell interno Prodotto interno Lordo La parte dell'orecchio interno detta anche chiocciola Il telegiornale in due lettere Due lettere di Huston Due lettere di Isidoro Le ultime lettere di Dumas Due lettere di polacco Cerca altre Definizioni