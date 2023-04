Fatto in modo dissimile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto in modo dissimile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIVERSO

Soluzione e Curiosità per: Fatto in modo dissimile Munich è un film storico del 2005 diretto da Steven Spielberg, interpretato da Eric Bana, Daniel Craig e dal premio Oscar Geoffrey Rush e basato sul libro Vendetta di George Jonas. Felice chi è diverso è un film documentario del 2014 diretto da Gianni Amelio. Consiste in una serie di 20 interviste a uomini (e una donna transgender) che raccontano episodi della propria giovinezza, soffermandosi su questioni riguardanti la propria omosessualità. Il titolo è tratto da un verso del poeta Sandro Penna, citato dall'attore Paolo Poli, che compare nel documentario come uno degli intervistati. Il film è stato presentato nella sezione 'Panorama' al Festival internazionale del cinema di Berlino del 2014, ed è stato diffuso nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 6 marzo dello stesso anno. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

