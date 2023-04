La fame lo caccia dal bosco - Cruciverba

Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (Winnie the Pooh) è un film d'animazione del 2011 diretto da Stephen Anderson e Don Hall e prodotto dai Walt Disney Animation Studios. È considerato il 51º classico Disney secondo il canone ufficiale. La pellicola è basata sul romanzo Winnie-the-Pooh di A.A. Milne, ed è un revival del film del 1977 Le avventure di Winnie the Pooh.

Il lupo grigio (Canis lupus Linnaeus, 1758), detto anche lupo comune o semplicemente lupo, è un canide lupino, presente nelle zone remote del Nord America e dell'Eurasia. È il più grande della sua famiglia, con un peso medio di 43–45 kg per i maschi e 36-38,5 kg per le femmine. Oltre che per le dimensioni, il lupo grigio si distingue dagli altri membri del genere Canis per il suo muso e le orecchie meno appuntite. Il suo mantello invernale è lungo e folto, di colore prevalentemente grigio variegato. Alcuni esemplari presentano anche mantelli bianchi, rossi, bruni o neri.