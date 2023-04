L eroe che fu signore di Valencia - Cruciverba

Il Poema del mio Cid (in spagnolo Poema de mio Cid, o Cantar de mio Cid) è un poema epico anonimo risalente al 1140 circa ed è stato per molto tempo considerato impropriamente il primo documento letterario in spagnolo. Racconta le gesta del condottiero Rodrigo Díaz de Vivar, meglio conosciuto come El Cid. Fu diffuso da giullari e poeti erranti che si spostavano di luogo in luogo.

Rodrigo Díaz de Bivar, o de Vivar (Vivar del Cid, 1040 o 1043 – Valencia, 10 luglio 1099), è stato un condottiero e cavaliere medievale spagnolo, meglio conosciuto come El Cid Campeador o Mio Cid (dall'arabo volgare sidi, "mio signore"; Campeador invece è la forma spagnola del cognome latino Campi Doctor che significa "campione", vincitore nel combattimento giudiziario o duello). Nobile castigliano, guerriero e figura leggendaria della Reconquista spagnola, fu signore di Valencia dal 1094 fino all'anno della sua morte.