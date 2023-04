In enigmistica c è anche la mnemonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In enigmistica c è anche la mnemonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CRITTOGRAFIA

Soluzione e Curiosità per: In enigmistica c e anche la mnemonica La crittografia è un gioco enigmistico dei più impegnativi. La crittografia (o criptografia, dal greco ptó [kryptós], "nascosto", e afa [graphía], "scrittura") è la branca della crittologia che tratta delle "scritture nascoste", ovvero dei metodi per rendere un messaggio non comprensibile/intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo, garantendo così, in chiave moderna, il requisito di confidenzialità o riservatezza tipico della sicurezza informatica. Un tale messaggio si chiama comunemente crittogramma e i metodi usati sono detti tecniche di cifratura. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 aprile 2023

