Bruce, l alter ego di Batman - Cruciverba

Batman Begins è un film del 2005 diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger. Il film costituisce un reboot della serie cinematografica dedicata all'uomo pipistrello; esso costituisce il primo capitolo di una trilogia completata dai successivi Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012).

Lil Wayne, pseudonimo di Dwayne Michael Carter Jr. (New Orleans, 27 settembre 1982), è un rapper e produttore discografico statunitense. Riconosciuto come uno degli artisti hip-hop più influenti di tutti i tempi, ha raggiunto la fama internazionale dagli anni 2000, vendendo in tutto il mondo oltre 100 milioni di dischi fra album e singoli digitali, venendo insignito fin dagli esordi con numerose premiazioni, inclusi 5 Grammy Awards, 11 BET Awards, 4 Billboard Music Awards, 4 Soul Train Music Award e 2 MTV Video Music Awards. BMI ha riconosciuto l'artista come Urban Songwriter of the Year nel 2010 e nel 2018 l'I am Hip Hop Awards ai Bet Hip Hop Awards.