Un attrezzo tagliente - Cruciverba

La pala, conosciuta anche come badile, è uno strumento manuale per scavare, sollevare e spostare materiali sfusi, come terra, biada, carbone, ghiaia, neve, sabbia o altro materiale minuto. Adattate per molti compiti e ambienti diversi, le pale sono molto utili in agricoltura, negli scavi edili e negli scavi archeologici.

La scure è un attrezzo utilizzato nella falegnameria, che presenta una lama parallela al manico.