Le vocali di latta - Cruciverba

Il mago di Oz (The Wizard of Oz) è un film del 1939 diretto da Victor Fleming, ispirato al romanzo Il meraviglioso mago di Oz del 1900, il primo dei quattordici libri di Oz dello scrittore statunitense L. Frank Baum. Il regista di questo film musicale, Fleming, è rimasto anche noto per Via col vento, uscito nello stesso anno, mentre la protagonista (Dorothy Gale) è Judy Garland, una delle attrici di maggior successo dell'epoca. Il mago di Oz ...

Botanica

Aa – genere della famiglia delle Orchidacee

Codici

AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

– codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

– codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico AA – codice vettore IATA di American Airlines

Geologia

Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii

Geografia

Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: