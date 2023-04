Uno storico giudicato sardo - Cruciverba

Il giudicato di Arborea (rennu de Arbaree in lingua sarda e come veniva allora chiamato dagli arborensi) era uno dei quattro Stati indipendenti che si formarono in Sardegna alla dissoluzione in occidente dell'impero bizantino.

Arborea (pronuncia: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/arb'ra/, Arborèa; fino al 1930 Villaggio Mussolini, fino al 1944 Mussolinia di Sardegna) è un comune italiano di 3 845 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, nella regione del Campidano di Oristano.