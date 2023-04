Una pasta di mandorle - Cruciverba

In Italia la pasta reale o pasta di mandorle (pàsta riàli in siciliano, pasta de ammìänduli in calabrese, pasta te mennule o pasta ti mennuli in pugliese e salentino) è un preparato dolciario utilizzato nella preparazione di diversi dolci della cucina siciliana, calabrese, pugliese, salentina e sarda.

ReAle è il settimo album in studio del rapper italiano J-Ax, pubblicato il 24 gennaio 2020 dalla Epic Records.