Una barca da regata - Cruciverba

La Fiat Regata, autovettura prodotta dalla FIAT e derivata dalla piattaforma in comune con la Fiat Ritmo, venne commercializzata nel 1983 e prodotta fino al 1990.

Finn Michael Wolfhard (Vancouver, 23 dicembre 2002) è un attore e musicista canadese, famoso per l'interpretazione di Michael "Mike" Wheeler nella serie televisiva di Netflix Stranger Things e per quella di Richie Tozier nei film It e It - Capitolo due.