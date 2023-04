Treno che fermava in tutte le stazioni - Cruciverba

Orient Express è un treno passeggeri a lunga distanza/percorrenza messo in servizio dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits che collegava Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli (l'odierna Istanbul). Iniziato nel 1883, il servizio si interruppe per le due guerre mondiali fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e il 1945, per cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei trasporti aerei. Rimase un servizio quotidiano Parigi-Vienna fino alla riduzione del tragitto nel ...

Corso accelerato sull'amore ( , Ilta seukaendeulLR; lett. "Scandalo in un solo atto") è un drama coreano trasmesso su tvN dal 14 gennaio 2023. In lingua italiana è stato reso disponibile sottotitolato su Netflix.