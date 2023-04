Stellina di Broadway - Cruciverba

Mercoledì Addams (Wednesday Addams), nome completo Mercoledì Venerdì Addams (Wednesday Friday Addams), anche nota come Stellina Addams o Nottola Addams, è un personaggio immaginario creato il 29 giugno 1940 da Charles Addams come parte del gruppo della famiglia Addams. È figlia di Gomez e Morticia Addams e sorella di Pugsley.

L'AVN Award for Best New Starlet è un premio pornografico assegnato all'attrice emergente votata come migliore dalla AVN, l'ente che assegna gli AVN Awards, riconosciuti come i migliori premi del settore (paragonabile al Premio Oscar).