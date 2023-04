Vi sorge la casa natale di Beethoven - Cruciverba

La sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, anche nota come Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con il contralto Caroline Unger e il tenore Anton Haizinger. Ai primi tre movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che include il coro sui versi dell'ode Alla gioia di Friedrich Schiller.

Bonn ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/bn/; in passato italianizzato in Bonna) è una città extracircondariale di 331 885 abitanti della Germania situata al centro dell'Europa, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia.