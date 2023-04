Simbolo del gallio - Cruciverba

Il gallio è l'elemento chimico di numero atomico 31 e il suo simbolo è Ga. È un metallo raro, tenero e di colore argenteo. Il gallio è molto fragile a temperatura ambiente e il suo punto di fusione è di 29,76 °C, dunque può fondere se la temperatura dell'ambiente in cui si trova è di circa 30 gradi o se tenuto in mano. Quando fonde diminuisce il suo volume e quindi aumenta la sua densità. Si trova in tracce nella bauxite e in minerali di zinco. L'arseniuro di gallio è un ...

Radio Ga Ga è una canzone del gruppo musicale britannico Queen, primo singolo estratto dall'undicesimo album The Works nel 1984.