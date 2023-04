Vi seguono in divisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi seguono in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SA

Soluzione e Curiosità per: Vi seguono in divisa La basilica di San Pietro in Vaticano, ufficialmente papale basilica maggiore di San Pietro in Vaticano, è una basilica cattolica ubicata in Piazza San Pietro nello stato della Città del Vaticano; è un capolavoro dell'arte italiana e uno dei simboli di Roma, di cui domina il panorama. Sigle Security Association – nel protocollo di rete IPsec

– nel protocollo di rete IPsec Selective Availability – sistema di errori introdotto per l'uso dell'Standard Positioning System

– sistema di errori introdotto per l'uso dell'Standard Positioning System Servizio aereo – organizzazione dell'Arma dei Carabinieri che si occupa del coordinamento e della operatività dei servizi di supporto aereo

– organizzazione dell'Arma dei Carabinieri che si occupa del coordinamento e della operatività dei servizi di supporto aereo Share Alike – "Condividi allo stesso modo" nella licenza Creative Commons

– "Condividi allo stesso modo" nella licenza Creative Commons Shared Access – accesso condiviso

– accesso condiviso Sindrome di Asperger – disordine pervasivo dello sviluppo apparentato con l'autismo

– disordine pervasivo dello sviluppo apparentato con l'autismo sine anno – "senza anno" usato nelle bibliografie per indicare che la data di una pubblicazione è sconosciuta

– "senza anno" usato nelle bibliografie per indicare che la data di una pubblicazione è sconosciuta La Sinistra l'Arcobaleno – partito politico italiano

– partito politico italiano Social Accountability – nello standard internazionale SA 8000

– nello standard internazionale SA 8000 ( ES ) Sociedad Anónima , ( PT ) Sociedade Anônima , ( FR ) Société Anonyme , ( PL ) Spólka Akcyjna – società anonima

) , ( ) , ( ) , ( ) – società anonima Sturmabteilung – unità paramilitari del NSDAP (partito nazionalsocialista), operanti nell'ambito della Germania nazista

– unità paramilitari del NSDAP (partito nazionalsocialista), operanti nell'ambito della Germania nazista Star Alliance – Alleanza mondiale delle compagnie aeree

– Alleanza mondiale delle compagnie aeree Sua Altezza

Acido succinico

Sudafrica

Sud America

Standards Australia Codici SA – codice vettore IATA di South African Airways

sa – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sanscrita

SA – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Arabia Saudita

SA – codice ISO 3166-2:AU dell'Australia Meridionale (Australia)

SA – codice ISO 3166-2:AZ di Shaki (Azerbaigian)

SA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Salamanca (Spagna)

SA – codice ISO 3166-2:GT di Sacatepéquez (Guatemala)

SA – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Utara (Indonesia)

SA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Salerno (Italia)

SA – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Saldus (Lettonia)

SA – codice ISO 3166-2:MU di Savanne (Mauritius)

SA – codice ISO 3166-2:RU della Saha-Jacuzia (Russia)

SA – codice ISO 3166-2:SR di Saramacca (Suriname)

SA – codice ISO 3166-2:SV di Santa Ana (El Salvador)

SA – codice ISO 3166-2:TD di Salamat (Ciad)

SA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Salto (Uruguay)

SA – codice ISO 3166-2:UZ della regione di Samarcanda (Uzbekistan)

SA – codice United States Department of Defense per missile terra-aria Informatica .sa – dominio di primo livello dell'Arabia Saudita

– dominio di primo livello dell'Arabia Saudita SA – utente amministratore di Microsoft SQL Server Mineralogia Sa – abbreviazione di sanidino Religione S.A. – Ausiliatrici delle anime del purgatorio (Société des auxiliatrices)

S.A. – Frati francescani dell'Atonement (Society of Atonement)

S.A. – Suore francescane dell'espiazione (o dell'Atonement) Sport SA – nelle statistiche del baseball e del softball, salvezze (saved games) Storia Sa – sovrano della II dinastia egizia

– sovrano della II dinastia egizia SA – sigla per Sturmabteilungen gruppo paramilitare del Partito Nazionalsocialista tedesco Altro SA – targa automobilistica di Salerno (Campania)

ŠA – targa automobilistica di Šabac (Serbia)

SA – targa automobilistica di Šala (Slovacchia)

Sa – kana giapponese Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «S. A.» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Vi seguono in divisa : seguono; divisa; Ci seguono in uscita Ci seguono in scioltezza Lo seguono le pratiche Ti seguono in cantina seguono il calcio, ma non solo Indossano una divisa azzurra Una zona divisa fra Molise e Campania Fu divisa da un muro Specialisti in divisa È suddivisa in strati Cerca altre Definizioni