Scritta in modo conciso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scritta in modo conciso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUCCINTA

Soluzione e Curiosità per: Scritta in modo conciso Una interiezione o esclamazione è una parte del discorso che esprime un particolare atteggiamento emotivo del parlante, in modo estremamente conciso. Nella lingua scritta, l'interiezione è genericamente seguita dal punto esclamativo, che ne sottolinea l'enfasi e l'immediatezza. In informatica, si chiama rappresentazione succinta di una struttura di dati un particolare schema di memorizzazione della stessa tale che lo spazio occupato sia simile al limite inferiore teorico e ciononostante sia possibile effettuare le operazioni tipiche della struttura (o perlomeno le operazioni di codifica e decodifica della forma succinta) in modo efficiente. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Scritta in modo conciso : scritta; modo; conciso; La scritta sullo slittino in Quarto potere ing La scritta inchiodata sulla Croce Una scritta da etichette di maglie e vestiti Una scritta sotto la foto Citazione... scritta in breve Ride in modo sinistro Un altro modo di dire né bene né male Un modo di colpire sfiorando il bersaglio In modo operoso L incomodo inopportuno conciso ed epigrafico conciso, di poche parole Detto conciso e arguto Tutt altro che conciso conciso e sentenzioso Cerca altre Definizioni