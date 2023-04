Sacchi impermeabili - Cruciverba

La tela cerata è un tessuto, ad armatura tela e riduzione fitta, impregnato per renderlo impermeabile. I tessuti utilizzati sono realizzati in cotone, lino, canapa o altri filati naturali che riescono ad assorbire nelle loro fibre i prodotti impermeabilizzanti. I materiali utilizzati per ottenere l'impermeabilizzazione sono: la cera, il catrame e l'olio, principalmente di lino. Oggi l'impermeabilizzazione si ottiene anche con gomma, silicone e altri prodotti chimici.

Il Monte Otri (in greco moderno: , traslitterato: Óthrys) è una montagna della Grecia centrale, alta 1726 m.s.l.m.. Si trova tra le unità periferiche della Ftiotide e della Magnesia.