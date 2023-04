Sabota lo sciopero - Cruciverba

Ronald Wilson Reagan (Tampico, 6 febbraio 1911 – Los Angeles, 5 giugno 2004) è stato un attore, sindacalista e politico statunitense, 40º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1981 al 1989.

Crumiro è il termine con cui si indica – con accezione tendenzialmente negativa – un lavoratore che non aderisce a uno sciopero e non sospende la sua prestazione di lavoro, indipendentemente da quanto determinato in sede sindacale, col possibile effetto di diminuire l'impatto e l'efficacia dello sciopero stesso e, naturalmente, la capacità contrattuale del sindacato rispetto alle rivendicazioni oggetto di controversia col datore di lavoro. Ma anche chi prendeva il posto di lavoro di chi veniva cacciato dal lavoro per colpa dello sciopero.