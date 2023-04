Robusto filo utilizzato per cucire libri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Robusto filo utilizzato per cucire libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REFE

Soluzione e Curiosità per: Robusto filo utilizzato per cucire libri Con legatoria si intende sia l'antica bottega artigiana in cui venivano rilegati i libri, sia il procedimento con cui viene materialmente assemblato un libro unendo un certo numero di fogli separati (di carta o altro materiale) alla copertina. In quest'ultimo caso si parla anche di rilegatura. Il palazzo Brunelleschi Arrigucci era un edificio civile del centro storico di Firenze, situato in piazza dei Brunelleschi angolo via del Refe Nero e vicolo degli Arrigucci. Fu demolito durante il Risanamento (1891 circa) e al suo posto sorge oggi il palazzo Pola e Todescan. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

