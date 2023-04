Raccolta di canti liturgici - Cruciverba

Il proprio (latino proprium) è l'insieme delle parti della messa (Proprium missae) e della liturgia delle ore (Proprium officii) della Chiesa cattolica, il cui testo varia secondo i periodi dell'anno liturgico o della commemorazione di un santo o di un evento significativo.

Il termine si usa in contrapposizione a ordinario che è l'insieme delle parti della liturgia il cui testo rimane costante o comunque non subisce modifiche in base alla data. Le parti del ...

Marc Innaro (Napoli, 5 agosto 1961) è un giornalista italiano, caporedattore dell’ufficio di corrispondenza della Rai per l'Egitto con sede al Cairo.