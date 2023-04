Può esserlo il latte - Cruciverba

La casherut (o kasherùt, in ebraico: , lett. "adeguatezza") indica, nell'accezione comune, l'idoneità di un cibo a essere consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella Torah, come interpretate dall'esegesi del Talmud e come sono codificate nello Shulchan Arukh.

I numeri interi (o numeri interi relativi o, semplicemente, numeri relativi) corrispondono all'insieme ottenuto unendo i numeri naturali (0, 1, 2, ...) e i numeri interi negativi (-1, -2, -3,...), cioè quelli ottenuti ponendo un segno “-” davanti ai naturali. Questo insieme in matematica viene indicato con Z o Z {\displaystyle \mathbb {Z} } , perché è la lettera iniziale di “Zahl” che in tedesco significa numero (originariamente "far di conto", infatti l'espressione implica l'utilizzo dei numeri negativi).