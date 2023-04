Può essere da ferma o da pastore - Cruciverba

Il cane da lupo cecoslovacco, talvolta abbreviato in lupo cecoslovacco (Ceskoslovenský vlciak in slovacco, Ceskoslovenský vlcák in ceco, in inglese Czechoslovakian Wolfdog), è una razza di cane, generalmente di taglia media, appartenente al gruppo dei pastori e bovari.

Il cane (Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758) è un mammifero appartenente all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. Con l'avvento dell'addomesticamento, si è distinto dal lupo, di cui è considerato una sottospecie o, dalla maggior parte degli Autori, una forma neotenica.