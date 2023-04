Principio di epopea - Cruciverba

L'Epopea di Gilgameš (in Lingua accadica, Shutur eli sharri, nella versione paleo-babilonese, e Sha nagba imuru, nella versione medio-babilonese) è un racconto epico della Mesopotamia. Si tratta di una delle più antiche opere letterarie dell'umanità, se non la più antica, di cui la prima versione conosciuta fu scritta in accadico nella Babilonia nel XIX secolo a.C. Scritta in caratteri cuneiformi su tavolette d'argilla, racconta le avventure di Gilgameš, re di ...

Sigle

EP – Edizioni Paoline – casa editrice italiana

Codici

EP – codice vettore IATA di Iran Aseman Airlines

Fisica

E P – energia di Planck

Medicina

EP – embolia polmonare

Mineralogia

Ep – abbreviazione del gruppo dell'epidoto

Musica

EP – abbreviazione di Extended play , è l'espressione usata per indicare un insieme di brani più lunghi di un singolo, di fatto una via di mezzo tra un album e un singolo

Religione

E.P. – Società clericale Virgo Flos Carmeli

Altro

EP – targa automobilistica di Serres (Grecia)

