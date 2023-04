Le prime due in opera - Cruciverba

L'opera è il termine italiano di utilizzo internazionale per un genere teatrale e musicale in cui l'azione scenica è abbinata alla musica e al canto. La denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. Non è un caso che la parola "opera" sia usata invariabilmente in quasi tutte le lingue del mondo: anche se pure altre nazioni posseggono tradizioni operistiche di innegabile importanza e valore, il genere è ...

Sigle

Ordinamento penitenziario apparato normativo del sistema carcerario italiano

apparato normativo del sistema carcerario italiano One Piece – manga ed anime di Eiichiro Oda

– manga ed anime di Eiichiro Oda Opere pubbliche

Ordine pubblico

OverPowered – eccessivamente potenziato

Original Poster – colui che ha incominciato un thread

Codici

OP – codice vettore IATA di Chalk's Ocean Airways

OP – codice ISO 3166-2:CF di Ouham-Pendé (Repubblica Centrafricana)

OP – codice ISO 3166-2:PL del voivodato di Opole (Polonia)

Religione

O.P. – Ordo Praedicatorum

O.P. – Domenicane della Santissima Trinità

O.P. – Domenicane di Santa Caterina da Siena

O.P. – Monache domenicane

O.P. – Religiose Domenicane di Santa Caterina da Siena

O.P. – Suore di carità domenicane della Presentazione della Santa Vergine

O.P. – Suore di San Domenico

O.P. – Suore Domenicane della Congregazione della Regina del Santo Rosario, di Mission San Jose

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Caterina da Siena, di Oakford

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Caterina da Siena, di Racine

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Caterina de' Ricci

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Santa Cecilia

O.P. – Suore domenicane della Congregazione di Nostra Signora del Sacro Cuore

O.P. – Suore domenicane della Congregazione del Santo Rosario (di Adrian)

O.P. – Suore domenicane della Congregazione del Santo Rosario (di Sinsinawa)

O.P. – Suore domenicane della Congregazione inglese di Santa Caterina da Siena (di Stone)

O.P. – Suore domenicane della speranza

O.P. – Suore domenicane di Betania

O.P. – Suore domenicane di Nostra Signora del Rosario e Santa Caterina da Siena

O.P. – Suore domenicane di Santa Caterina da Siena

O.P. – Suore domenicane di Santa Maria dell'Arco

O.P. – Suore domenicane missionarie del Sacro Cuore di Gesù

O.P. – Suore missionarie di San Domenico

Editoria

Osservatore Politico – agenzia di stampa e rivista italiana fondata da Carmine Pecorelli

– agenzia di stampa e rivista italiana fondata da Carmine Pecorelli OP – abbreviazione con cui veniva chiamato il bimestrale di musica di Los Angeles OPtion , poi divenuto Option

– abbreviazione con cui veniva chiamato il bimestrale di musica di Los Angeles , poi divenuto OP Magazine – fanzine con sede ad Olympia

Altro

OP – targa automobilistica di Oberpullendorf (Austria)

OP – targa automobilistica di Orestiada (Grecia)

OP – vecchia targa automobilistica di Opava (Repubblica Ceca)

Op. – album di Ryoji Ikeda del 2002

– album di Ryoji Ikeda del 2002 Op – film di Mario Bava

