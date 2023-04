Lo precedono in triciclo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo precedono in triciclo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IC

Soluzione e Curiosità per: Lo precedono in triciclo Le targhe d'immatricolazione dell'Italia hanno una storia risalente alla fine del XIX secolo. Vengono prodotte nella cartiera dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui stabilimento ha sede a Foggia. Sigle Imagine Cup, la "world's largest student technology competition" – gara organizzata dalla Microsoft

Imperial College – università di Londra

Index Catalogue – catalogo astronomico

Integrated Circuit – circuito integrato

Intelligence Collection – vedasi Gestione della raccolta di intelligence

Intelligence Community – vedasi United States Intelligence Community

InterCity – classe di treni

Internazionale Comunista – organizzazione internazionale dei partiti comunisti

Ion chromatography – Cromatografia a scambio ionico

Istituto di cristallografia – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

ItalCity chat 3D – Chat 3D italiana Astronomia Index Catalogue – un catalogo di oggetti del profondo cielo, supplemento del New General Catalogue.

Ic (uno c) – un tipo di supernova. Codici IC – codice vettore IATA di Indian Airlines

IC – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per le Isole Canarie Religione I.C. – Istituto della Carità, Rosminiani

I.C. – Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata, Istituto Campostrini Altro IC – abbreviazione dell'inglese I see (vedo, capisco)

IC XC – forma greca abbreviata di IHCOYC XRICTOC, Gesù Cristo Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

