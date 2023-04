Piccolo dio alato - Cruciverba

Ermes, Hermes o Ermete, raramente Erme (in greco antico: µ, Hermês), è una divinità della mitologia e delle religioni dell'antica Grecia. Il suo ruolo principale è quello di messaggero degli dèi. È inoltre il dio dei commerci, dei viaggi, dei confini, dei ...

Eros (in greco antico: , Éros) è, nella religione greca, il dio dell'amore fisico e del desiderio, in latino conosciuto come Cupido.