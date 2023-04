Piccola e veloce imbarcazione usata in passato dalla marina militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola e veloce imbarcazione usata in passato dalla marina militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : MOTOCANNONIERA

Soluzione e Curiosità per: Piccola e veloce imbarcazione usata in passato dalla marina militare La Regia Marina fu l'arma navale del Regno d'Italia fino al 18 giugno 1946 quando, con la proclamazione della Repubblica, assunse la nuova denominazione di Marina Militare. Le motocannoniere (inglese Motor Gun Boat o MGB) sono delle piccole unità militari navali utilizzate in maniera massiccia dalla Royal Navy durante la seconda guerra mondiale, simili per dimensioni alle motosiluranti, ma equipaggiate con un mix di mitragliatrici, mitragliere e cannoni di piccolo calibro al posto dei siluri. Le loro piccole dimensioni e l'alta velocità li rendeva bersagli difficile per MAS, schnellboote e aerosiluranti, ma erano particolarmente vulnerabili alle mine e alle condizioni atmosferiche avverse. Il gran numero di cannoni richiedeva un equipaggio relativamente numeroso di circa una trentina di uomini. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Piccola e veloce imbarcazione usata in passato dalla marina militare : piccola; veloce; imbarcazione; usata; passato; dalla; marina; militare; Una piccola proscimmia Imitazione di piccola statura piccola ampolla per liquidi piccola forma di pane Cane di piccola taglia a pelo lungo: __ King Un treno superveloce Un treno superveloce che attraversa l Italia veloce... come una saetta Sapone per piatti... veloce Strofinare fortemente e velocemente Lo ha chi si muove con sicurezza su un imbarcazione Un imbarcazione imbarcazione con remi per bambini Veloce imbarcazione Una veloce imbarcazione Una pasta sintetica usata per modellare La posata più usata Unità usata in informatica Una pianta usata per pomate antinfiammatorie Lega usata nella preparazione di acciai speciali Un passato... lontano Torna passato il temporale Legato al passato Come per il passato, così per il futuro L atleta del passato Zátopek Lo schema dei programmi trasmessi dalla televisione È coperto dalla schiuma del latte Rapaci dalla voce simile a un miagolio Si dice di fenomeno reso popolare dalla tivù Un dispositivo a orologeria usato dalla cuoca I marinai le hanno uguali marina, cantante Una marina della canzone Alto ufficiale di marina Un erba aromatica sulla pizza alla marinara Reato da Tribunale militare Ospedale militare di Roma Un tipo di tuta militare Uniforme militare Rapida incursione militare Cerca altre Definizioni