Nicola in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nicola in famiglia.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NIC

Soluzione e Curiosità per: Nicola in famiglia Nicola II Romanov (in russo: , traslitterato: Nikolaj Aleksandrovic Romanov; Carskoe Selo, 18 maggio 1868, 6 maggio del calendario giuliano – Ekaterinburg, 17 luglio 1918) è stato l'ultimo imperatore di Russia. Sigle Nazionale Italiana Cantanti – Squadra di calcio gestita da cantanti italiani, da sempre impegnata nella solidarietà

– Squadra di calcio gestita da cantanti italiani, da sempre impegnata nella solidarietà Negative impedance converter – convertitore di impedenza negativa

– convertitore di impedenza negativa Network Information Center – parte del Domain Name System

– parte del Domain Name System Network interface controller – scheda di rete

– scheda di rete New In Chess – Rivista internazionale di scacchi

– Rivista internazionale di scacchi Newly Industrialized Countries

Nucleo investigativo centrale – Reparto investigativo della Polizia Penitenziaria. Codici NIC – Nursing Interventions Classification 1987 università Iowa

NIC – codice aeroportuale IATA della base aerea della Royal Air Force di Nicosia (Cipro)

NIC – codice vettore ICAO di Northern Illinois Commuter

NIC – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Nicaragua

nic – codice ISO 639-2 alpha-3 delle lingue niger-kordofaniane Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

