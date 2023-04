Moralistico e patetico, come lo stile dell autore di Cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moralistico e patetico, come lo stile dell autore di Cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DEAMICISIANO

Soluzione e Curiosità per: Moralistico e patetico come lo stile dell autore di Cuore Le metamorfosi (in latino: Metamorphoseon libri XV) è un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 17 d.C.) incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso quest'opera, ultimata poco prima dell'esilio dell'8 d.C., Ovidio ha perfezionato in versi e trasmesso ai posteri le più celebri storie della mitologia greco-romana. Cuore è un romanzo per ragazzi scritto da Edmondo De Amicis a Torino, strutturato a episodi separati e pubblicato, per la prima volta, dalla casa editrice milanese Treves nel 1886. Il libro ha la forma di un diario fittizio di un ragazzo di terza elementare che racconta lo svolgersi del proprio anno scolastico 1881-1882 dal 17 ottobre al 10 luglio: ogni capitolo riporta la data del giorno e un titolo riferito al tema trattato. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

