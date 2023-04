Molti sono in gabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti sono in gabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANARINI

Soluzione e Curiosità per: Molti sono in gabbia La gabbia o cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati, nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle coste e dalle vertebre toraciche. Il canarino (Serinus canaria (Linnaeus, 1758)) è un uccello passeriforme della famiglia dei Fringillidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 aprile 2023

