Misteri impenetrabili - Cruciverba

Mistero è stato un programma televisivo italiano di divulgazione pseudoscientifica, andato in onda su Italia 1 dall'estate del 2009 a quella del 2016. Il titolo del programma è una citazione dell'omonimo brano di Enrico Ruggeri, conduttore delle prime edizioni. Nella nona edizione il programma cambia titolo in Mistero Adventure.

Gli arcani (o areani, o angariani), sono un antico corpo paramilitare romano, menzionato dallo storico Ammiano Marcellino (IV secolo) nelle Storie (XXVIII, 3,8), dove scrive che nel 369 il comes rei militaris Teodosio, padre del futuro imperatore Teodosio I, conducendo una vittoriosa campagna militare per la liberazione della Britannia dai barbari che vi erano dilagati, rimosse dai loro acquartieramenti gli Arcani, «genus hominum a veteribus institutum... paulatim prolapsos in vitia» ("categoria di uomini di antica istituzione che a poco a poco si erano corrotti", accusati di collaborazionismo col nemico in occasione della "Grande cospirazione". Le informazioni fornite da Ammiano Marcellino lasciano supporre che costoro costituissero una sorta di polizia segreta, assimilabile a quella degli agentes in rebus, forse specifica della Britannia, come ha supposto André Piganiol, avente il compito, secondo la narrazione di Ammiano Marcellino, di «sparpagliarsi in tutte le direzioni per riferire poi ai nostri generali le voci riguardanti i popoli vicini». Dal medesimo passo delle Storie si evince che Ammiano aveva fornito ulteriori informazioni sugli arcani anche nelle vicende relative all'augusto Costante I, ma il relativo libro delle Storie è andato perduto.