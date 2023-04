La maggiore società italiana produttrice di zucchero - Cruciverba

Castel Maggiore (Castèl Mazåur in dialetto bolognese; a volte indicato erroneamente come "Castelmaggiore") è un comune italiano di 18 515 abitanti della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna, situato a circa nove chilometri a nord rispetto al centro storico del capoluogo. Fa parte dell'Unione Reno Galliera.

Eridania Italia S.p.A. è un'azienda italiana specializzata nella produzione di zucchero.