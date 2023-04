Lago e località della Svizzera - Cruciverba

Il lago dei Quattro Cantoni (in tedesco: Vierwaldstättersee che significa "Lago dei Quattro Cantoni forestali"), detto anche lago di Lucerna, è un lago della Svizzera centrale, il quarto per dimensioni nel Paese.

Lugano (in dialetto ticinese e comasco Lügán Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ly'ga]; in tedesco Lauis o Lowertz [desueto]; in romancio Ligiaun) è un comune svizzero di 67 082 abitanti del Cantone Ticino.