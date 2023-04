Il kung arte marziale - Cruciverba

Con arte marziale si intende un insieme di pratiche fisiche, mentali e psicologiche legate al combattimento. Originariamente utilizzate per aumentare le possibilità di vittoria del guerriero in battaglia, oggi sono una forma di percorso di miglioramento individuale e di attività fisica completa oltre che per difesa personale.

Anime e manga

Fu – personaggio del manga e anime Naruto

– personaggio del manga e anime Fu – personaggio della serie letteraria The Five Ancestors

Codici

FU – codice ISO 3166-2:AE di Fujairah (Emirati Arabi Uniti)

Geografia

Fu () – storica divisione politica della Cina; si veda Zhou (divisione politica)

Informatica

FU – rootkit

Letteratura

Fu (cinese tradizionale: cinese semplificato: ) – uno dei primi stili di poesia cinese, risalente alla dinastia Han

Persone

Marco Fu (1978) – giocatore di snooker hongkonghese

Altro