Iniziali di Albanese - Cruciverba

Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshëvet in arbëreshë, Chiana in siciliano) è un comune italiano di 5 588 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. È situata al margine di un altopiano montuoso, sul versante orientale del monte Pizzuta, prospiciente il lago omonimo.

Botanica

Aa – genere della famiglia delle Orchidacee

Codici

AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

– codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

– codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico AA – codice vettore IATA di American Airlines

Geologia

Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii

Geografia

Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: