Inghiottì Giona - Cruciverba

Giona (IX secolo a.C. – VIII secolo a.C.) è stato un profeta ebreo antico, il protagonista dell'omonimo libro dell'Antico Testamento. È uno dei dodici profeti minori ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica: si commemora il 21 settembre.

Il termine balena definisce, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, come il capodoglio e i misticeti (balenottere, megattere e balenidi). Il termine è usato in questo senso in espressioni come "caccia alla balena", "canto delle balene", "protezione delle balene". Esso deriva dal latino balaena, ballaena o balena (dal greco antico: faa, phálaina o f, phále dalla stessa radice indoeuropea del tedesco Wal, dell'inglese whale e dello svedese val).